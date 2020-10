Giuseppe Cruciani a Dritto e rovescio: "Se decidi il lockdown devi risarcire la gente". Claudia Fusani ascolta in silenzio

16 ottobre 2020 a

"Bisogna risarcire le persone". Giuseppe Cruciani a Dritto e rovescio critica l'approccio più immediato all'emergenza coronavirus: il lockdown, che porta con sé la crisi forse irreversibile nel caso di seconda chiusura di negozi, bar, ristoranti e piccole imprese. "Quando uno chiude un'attività, in contemporanea va preso un provvedimento di risarcimento", spiega il conduttore de La Zanzara su Radio 24 in studio da Paolo Del Debbio.

Claudia Fusani, che ha sempre difeso l'operato del governo ascolta in silenzio: "Non si possono prendere decisioni così importanti senza stabilire un risarcimento, e questo riguarda regioni e governo nazionale. Quando un governatore (il riferimento è a Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ndr) prende una decisione importante di chiudere un comparto importante come quello dei matrimoni dovrebbe fare un bel conto: bene, nelle prossime settimane i titolari di attività perdono tot tot tot e verranno risarciti in questo modo". Utopia.

