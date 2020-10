Guido Crosetto ironico sulle nuove linee guida della Lombardia: "Dopo le 18 niente alcol, allora alle 10 compro del Gin per Attilio Fontana"

17 ottobre 2020 a

La Regione di Attilio Fontana ha voluto aumentare le strette per far fronte all'emergenza coronavirus. Tra queste spunta la proposta al Comitato tecnico scientifico di vietare l'acquisto di alcol dopo un certo orario. Una notizia che ha fatto sorridere Guido Crosetto: "La Lombardia vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 18 - cinguetta per poi chiedersi -. Perché? Qual’è la ratio, la logica? Domani alle 10 compro due casse di Gin ed una la mando all’amico Fontana". Una battuta, quella del fondatore di Fratelli d'Italia oggi imprenditore, che rispecchia il pensiero di molti cittadini, anche loro stupiti dalla decisione.

