Silvio Berlusconi teme per il coronavirus e fugge nella casa di Nizza della figlia Marina

17 ottobre 2020 a

a

a

Con l'aumento dei contagi da coronavirus Silvio Berlusconi fugge in un luogo più sicuro. Dopo la guarigione dal Covid il leader di Forza Italia è tornato in Francia. Secondo l'Adnkronos il Cav si è rifugiato nella villa della figlia Marina a Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, a circa 35 chilometri da Nizza. In questo modo, fanno sapere fonti azzurre, Berlusconi avrà modo di riposarsi in sicurezza anti-contagio. Una scelta però a dir poco discutibile visti i contagi che vanta il Paese di Macron. In ogni caso nulla può allontanare il Cav dal lavoro.

"Perché è diventato medico di Berlusconi". Zangrillo, retroscena-bomba: ora chi lo insulta può andare a nascondersi

Il numero uno di Fi continua a lavorare da remoto, partecipando anche alle votazioni del Parlamento Ue a distanza, senza tralasciare gli impegni di partito. Poi, ad aggiornarlo come sempre il suo fedelissimo vicepresidente Antonio Tajani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.