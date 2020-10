Giorgia Meloni sull'agente Francesco Capuano: "Un eroe, fa da scudo umano per salvare madre e bimbi"

18 ottobre 2020 a

a

a

Un "eroe". Punto e stop. Secondo Giorgia Meloni e secondo tutti quanti. Si parla di Francesco Capuano, e a spiegare il gesto che gli vale il titolo di eroe, appunto, ci pensa su Twitter la leader di Fratelli d'Italia: "Francesco Capuano, agente della Polizia Locale di Massafra (Taranto), vede una macchina non rallentare in prossimità delle strisce, mentre una mamma con i suoi due bimbi attraversa la strada. Così fa da scudo umano per salvarli, cavandosela anche lui senza ferite gravi. Eroe", conclude Giorgia Meloni, in un piccolo ma sentito tributo a un uomo che ha fatto qualcosa di grande. Azione che vale l'encomio e che risale alla mattinata di venerdì 16 ottobre, quando l'agente ha fatto da scudo umano davanti al plesso scolastico "E. Iacovelli. Capuano se l'è cavata con un trauma scapolo-omerale e della regione cervicale. Per lui qualche giorno di prognosi.

Pugni contro i militanti di FdI, lo schifo dei centri sociali. Meloni: "Violenti figli di papà, non ci fermerete" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.