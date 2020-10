Elisa Marras, la giovane stella lanciata da Alberto Foà nel video di Nocciola

19 ottobre 2020 a

Nell'anticipazione di settembre ci eravamo già occupati del video del brano "Nocciola (il colore degli occhi)" per la bellezza e l'intensità della canzone scritta ed interpretata da Alberto "Caramella" Foà con la musica del Maestro Massimo Germini ma anche e soprattutto perché per la prima volta in una clip discografica entrava l'arte e la bellezze di Fermo, le vie, la piazza, il lido, il mare e le colline e addirittura il Rubens, la Sala del Mappamondo e il Teatro dell'Aquila, raccolto e maestoso in un tempo solo.

Il video, pubblicato su youtube e, in anteprima assoluta qui sul nostro sito, ha però altre due rivelazioni davvero speciali nei due attori protagonisti (Foà appare solo in due o tre "scene" di breve durata): la giovane e sensuale Elisa Marras, origini metà sarde e metà russe ma stanziale tra Piemonte e Lombardia e Placido Mp, che altro non è che uno splendido cavallo trottatore di 11 anni che, invece nelle Marche e nel Fermano ci "abita" da 9, da quando cioè Mirko Marini, suo amico prima che proprietario lo acquistò nonostante la cosa sembrasse ai più una scommessa azzardata. Invece, Placido e Mirko, hanno imparato a conoscersi e a volersi bene, a fidarsi l'uno dell'altro e il cavallo (che pure qualche dispetto e "prepotenza" a Marini non la risparmia) ancora si gode l'amore, il rispetto e le cure di Mirko ed ha ottenuto -e ancora ottiene- ottimi risultati anche dal punto di vista della carriera agonistica.

In realtà Placido si è trovato "catapultato" sul set di "Nocciola" un po' per caso: la star prevista e annunciata era una sua "collega" e coetanea, decisamente più avvezza per mediaticità e storia alle telecamere e alla ribalta, Primavera As, non fosse altro che la stessa canzone narra anche di lei e dell'incredibile favola vera vissuta con Alberto (autore di questa poesia in musica) e Jessica Pompa, amazzone molto speciale, anche lei marchigiana ed anche lei popolare dentro e fuori le piste dell'ippica. Amore allo stato puro. Però prima di tutto Primavera si trova in stato interessante e poi nel tour di perlustrazione ci si è accorti che non era proprio possibile farla allontanare dal "suo" Alberto, che già di suo, appunto, non è che avesse molta voglia di separarsene.

Allora, dalla panchina, anzi, letteralmente dal box inteso come scuderia si è alzato Placido che è stato bravissimo, disponibile, ma ribelle il giusto. Una meraviglia. Esordio per Placido, ma, soprattutto esordio -e da protagonista- della bella Elisa, 18 anni e talento per lo spettacolo, quotazioni in crescita come fotomodella ma anche la chance (e lo studio) per imporsi da attrice. In fatto di donne, cavalli e canzoni Foà, come talent scout ma anche e soprattutto come maestro non sbaglia un colpo e anche in questa scelta-scommessa ha fatto centro; con "Nocciola" possiamo dire che è nata una stella e vista l'intensità, la credibilità, la femminilità e la sensualità delle movenze e nei passi di danza si può facilmente immaginare che la ritroveremo presto in altri videoclip.

