Coronavirus, Ferruccio Sansa segnalato per violazione della quarantena: "Mi era scappato il cane a mezzanotte"

“Mi era scappato il cane”. Per questo motivo Ferruccio Sansa è stato segnalato per violazione della quarantena. A raccontarlo è proprio il giornalista e consigliere regionale della Liguria con un post pubblicato sui social: “In momento come questo in cui si teme che l’Italia vacilli sotto i colpi del Covid - ha esordito - arrivano invece conferme che lo Stato funziona. Non possiamo che rallegrarcene”. Poi Sansa è entrato nel vivo della faccenda: “Qualche sera fa a mezzanotte il cane, appena preso al canile, manifesta inequivocabili esigenze fisiologiche. Lo accompagno nell’aiuola di casa, ma non essendo informato della quarantena scappa perché casa nostra non ha un cancello. Lo chiamo ma non si decide a rientrare. Allora indosso la mascherina ed esco sulla porta di casa, lo recupero e gli metto il guinzaglio”.

Potrebbe sembrare un banalissimo racconto, ma adesso arriva il bello: “il quel momento nel buio si avvicinano due persone, mi mostrano il distintivo della polizia e mi dicono che stanno compiendo un sopralluogo per prevenire furti nelle case. Racconto che non so niente: ‘da noi non sono veniti, siamo sempre in casa perché mio figlio è positivo al Covid. Mi sono affacciato per colpa del cane che è scappato, ora mi scusi che devo rientrare’”. In pratica Sansa si è autodenunciato dichiarando che vive con una persona positiva al virus, anche se lui è negativo: “La conversazione è avvenuta a mezzanotte, nella strada deserta, a una distanza non superiore a tre metri dalla porta di casa mia. Risultato: oggi mi chiama la polizia per avvertirmi che sono stato segnalato alla procura per aver violato la quarantena. Sulla porta di casa. Senza che sul momento mi sia stato contestato nulla”. E allora Sansa si definisce “il primo caso di persona che si autodenuncia nella storia del Covid. E poi dicono che lo Stato non funziona!”.

