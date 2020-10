Silvio Berlusconi, l'eurodeputata Lucy Harris compie 30 anni e celebra con questa foto: eterno Cav

20 ottobre 2020 a

Passano gli anni, ma Silvio Berlusconi rimane sempre un dongiovanni. Dongiovanni per eccellenza. Tanto che in occasione del suo 30esimo compleanno la bella europarlamentare britannica Lucy Harris sceglie una foto con il Cavaliere per annunciare i festeggiamenti. "Celebro i 30 anni - scrive su Twitter - con una delle mie foto preferite degli ultimi 30 anni". A corredo anche due faccine che ammiccano.

Sotto all'immagine, che ritrae il leader di Forza Italia in compagnia della Harris, una pioggia di commenti: dal "dove guardava Silvio?", fino alle critiche al presidente per "i troppi ritocchini". Una cosa però è certa, Berlusconi con le donne ha sempre avuto una clamorosa ascendenza. E qualcuno, infine, maliziosetto lo ricorda alla Harris: "Bene, quindi ora sei dell'età perfetta per lui".

