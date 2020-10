Gianfranco Librandi su Matteo Salvini: "Potrei iscrivermi alla Lega, sul lockdown prima cosa sensata degli ultimi 10 anni"

21 ottobre 2020 a

“Oggi mi potrei iscrivere al partito di Matteo Salvini”. Anche se in maniera ironica, il renziano Gianfranco Librandi a Coffee Break ha ammesso che la posizione del segretario della Lega sul lockdown mascherato da coprifuoco è condivisibile. “Ha detto che vuole capire bene cosa sta succedendo - ha sottolineato il senatore di Italia Viva - sapete benissimo che la mia posizione è sempre contro di lui, però questa sul lockdown è la prima cosa sensata che gli sento dire negli ultimi dieci anni”. “Addirittura?”, lo ha provocato la giornalista Laura Tecce, con Librandi però che non si è fatto trascinare nella polemica e anzi ha risposto di nuovo con l’ironia: “Mi potrei addirittura iscrivere al suo partito”. Di certo c’è che se persino i renziani la pensano come Salvini sul nuovo Dpcm, allora forse a Palazzo Chigi qualcosa hanno sbagliato. E sembrano intenzionati a persistere nell’errore a colpi di decreti che non servono a nulla per rallentare la seconda ondata di coronavirus.

Video su questo argomento "Da milanese e lombardo, ho solo chiesto una cosa". Coprifuoco, Salvini contro il governo

