Otto e Mezzo, Marco Travaglio: quanti giorni mancano al lockdown, parola del "portavoce" di Giuseppe Conte

Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio circa il fatto che si stia viaggiando a ritmo spedito verso un secondo lockdown contro il coronavirus, quei dubbi vengono spazzati via dal portavoce de facto di Giuseppe Conte, ossia Marco Travaglio, il quale ha delineato il futuro del paese nel salottino di Lilli Gruber, a Otto Mezzo su La7, nella puntata di mercoledì 21 ottobre. Il direttore del Fatto Quotidiano, ha premesso: "Si cerca in tutti i modi di evitare il lockdown totale. Ciascuno deve fare la sua parte, altrimenti bisognerà chiudere". E ancora: "Servono i giusti comportamenti individuali, se a fine mese non si abbasserà la curva sarà inevitabile chiudere". Insomma, per Travagliano mancano otto giorni, giorno più giorno meno...

