Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore contro Arianna David: "Cosa non ci si inventa", "Tutto dimostrabile"

22 ottobre 2020 a

a

a

Tante le accuse piovute su Elisabetta Gregoraci e il presunto flirt fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Tra queste quella avanzata da Arianna David che, ospite a Mattino 5, ha detto di essere amica della conduttrice tv e di essere a conoscenza di una storia con Stefano Coletti, pilota residente a Monte Carlo. Un'affermazione smentita e che ha mandato su tutte le furie l'ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore.

L'imprenditore ha deciso di affidare a Instagram il suo lungo sfogo: "La signora in oggetto va in TV, parla ai giornali e sostenendo di essere un'amica, si permette di esprimere giudizi e opinioni su di me e sulla mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. La signora l'ho conosciuta molti anni fa in Sardegna. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie Elisabetta Gregoraci. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce", ha tuonato con tanto di foto con la scritta: "Per due minuti di pubblicità ci si inventa di tutto".

"Fidanzata fuori dalla casa?". Gregoraci, bomba di fango sul GF Vip: si finisce dall'avvocato

Ma la diatriba non è finita qui, perché la David è tornata a parlare proprio nel salotto di Federica Panicucci: "Flavio mi conosce molto bene, il mio ex marito era in società con lui. Avevamo un tavolo fisso nel privè del Billionaire. Per me è Flavio, non Briatore. È vero che non vi vediamo da anni. Ma ho una chat lunghissima con Elisabetta che dimostra la nostra amicizia. Abbiamo messaggiato fino alla sera prima che entrasse nella casa e le ho detto che l'avrei sempre difesa. Mi ha risposto con 'ti adoro'. Tutto dimostrabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.