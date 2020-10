Matteo Bassetti a L'aria che Tira contro Vincenzo De Luca: "Lo show con la Tac? Non stupiamoci se i pronto soccorso saltano in aria"

26 ottobre 2020 a

“Ho notato che lei scuoteva la testa alla visione di quella lastra mostrata da Vincenzo De Luca, come mai?”. Così David Parenzo si è rivolto a Matteo Bassetti che era ospite a L’aria che tira su La7 (condotta questa settimana da Parenzo con Myrta Merlino in collegamento da casa per isolamento fiduciario). “Per una semplice ragione, io ho dovuto passare 30 anni della mia vita per spiegare agli altri cosa c’è in quella Tac”, ha dichiarato l’infettivologo genovese, che poi ha aggiunto: “Sinceramente usarne una come vessillo per terrorizzare la popolazione dicendo che è di un 37enne in rianimazione non è del tutto corretto perché allora dovremmo dire anche quanta gente asintomatica arriva in ospedale”. Bassetti ha poi ribadito che il messaggio del governatore della Campania è sbagliato perché terrorizza la gente: “Non si stupiscano poi i presidenti di Regione che hanno problemi a gestire i pronto soccorso. Sa cosa succede con la gente che vede quella Tac? Al secondo giorno con 38 di febbre corre in ospedale anche se magari sta benissimo perché teme che possa fare la fine di quel 37enne. Se noi terrorizziamo le persone - ha chiosato Bassetti - poi non stupiamoci se i pronto soccorso saltano in aria”.

