Non è l'Arena, Matteo Bassetti sull'ultimo Dpcm del governo: "Bisognerà vedere se avrà qualche effetto"

25 ottobre 2020 a

a

a

"Bisogna avere pazienza, non possiamo ogni tre giorni fare un nuovo dpcm senza aver aspettato cosa succedesse nel precedente". Matteo Bassetti, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, mette subito in chiaro le sue criticità sulle decisioni del governo dopo l'ultimi Dpcm. Il direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova non è molto convinto della scelta del premier Conte.

che

Bassetti infatti entra nel dettaglio sugli effetti che i provvedimenti del governo hanno avuto sulla sanità: "La categoria più a rischio di coronavirus sono le persone anziane e quelle più fragili. Io avrei visto un provvedimento per proteggerli. Questo provvedimento, mi pare, protegge tutti tranne gli anziani e le persone più fragili e bisognerà vedere se avrà qualche effetto positivo", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.