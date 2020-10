Nizza, Maria Giovanna Maglie contro Sergio Mattarella: "Terrorismo islamico, lo dica. Altrimenti si offendono i morti"

29 ottobre 2020 a

Non sono andate giù a Maria Giovanna Maglie le parole di Sergio Mattarella su quanto accaduto a Nizza. Il capo dello Stato, nell'esprimere solidarietà a Emmanuel Macron dopo l'attentato a Notre-Dame, si è appellato affinché "manteniamo ferma la determinazione nel contrastare il fanatismo di qualsivoglia matrice". Il presidente della Repubblica si è ben visto dal nominare l'Islam, tanto che la giornalista ha replicato: "Nel condannare quest’ulteriore, deplorevole gesto di violenza, manteniamo ferma la determinazione nel contrastare il fanatismo di qualsivoglia matrice...' Presidente Mattarella qualsivoglia matrice? È terrorismo islamico, così si offendono i morti di Nizza".

Pensiero condiviso anche dagli utenti Twitter che, al post della Maglie, replicano: "Nascondere la verità non si addice a chi rappresenta una nazione". E ancora: "Fa tanto comodo tirar sempre dentro tutti. Salvo che siano di destra (o presunti tali) ed allora non c'è nessun altro da coinvolgere. Ipocrisia fatta istituzione". Nell'attentato - definito così proprio dal sindaco della città francese - sono morte tre persone, di cui una decapitata. Un po' troppo per fare finta di nulla.

