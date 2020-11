Otto e Mezzo, l'ultimo tragico Andrea Scanzi: "Come vedo Giuseppe Conte", la critica "ferocissima" al premier

02 novembre 2020 a

Per fortuna, l'Italia non è in mano ad Andrea Scanzi. Lo stesso Scanzi che agli albori della prima ondata del coronavirus si produsse in grottesco, volgare e terrificante video in cui, di fatto, negava l'emergenza. Ora, il "travaglino", ce lo ritroviamo come spesso accade nel salotto di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7, dove ovviamente e come sempre pontifica. E così Scanzi ci dice che "se fosse stato per me avrei fatto un lockdown morbido due o tre settimane fa. Continuiamo a inseguire il virus che però corre più veloce di noi". Dunque, si spende anche su Giuseppe Conte e sul governo, con la critica più graffiante che Scanzi possa loro rivolgere in assoluto: "Vedo Conte stanco e il governo molto affaticato", conclude. Però...

