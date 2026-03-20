PiazzaPulita, Italo Bocchino gela Benedetta Tobagi: "E la sua vicinanza al Pd?"

Volano stracci a PiazzaPulita. Protagonisti dello scontro Benedetta Tobagi e Italo Bocchino. "Si parla in un modo, poi da esponente di Fratelli d'Italia ha un'altra platea...", esordisce la scrittrice con il giornalista che però tiene subito a precisare: "Non sono un esponente di Fratelli d’Italia, sono un giornalista iscritto all'ordine, mi sta offendendo perché non mi sta portando rispetto come professionista. Porti rispetto". "Scusi, sono stata indotta in errore dalla sua vicinanza a Giorgia Meloni", rincara la dose Tobagi.