PiazzaPulita, Italo Bocchino gela Benedetta Tobagi: "E la sua vicinanza al Pd?"

Volano stracci a PiazzaPulita. Protagonisti dello scontro Benedetta Tobagi e Italo Bocchino. "Si parla in un modo, poi da esponente di Fratelli d'Italia ha un'altra platea...", esordisce la scrittrice con il giornalista che però tiene subito a precisare: "Non sono un esponente di Fratelli d’Italia, sono un giornalista iscritto all'ordine, mi sta offendendo perché non mi sta portando rispetto come professionista. Porti rispetto". "Scusi, sono stata indotta in errore dalla sua vicinanza a Giorgia Meloni", rincara la dose Tobagi.
Italo Bocchino fa impazzire La Torre e Gruber: "Perché Meloni dovrebbe andare dove non vuole?"A Otto e Mezzo va in scena uno scontro piuttosto duro tra Lilli Gruber, Cathy La Torre, avvocato e attivista e Italo Bo...
E a quel punto Bocchino la gela: "E allora la sua vicinanza al Pd? È uguale, ma io la rispetto come professionista". E ancora: "È stata nominata dal Pd in Rai e mi viene a fare la lezione?". Benedetta Tobagi, infatti - in occasione delle elezioni del 2009 per il rinnovo dell'amministrazione provinciale di Milano -, è stata candidata per la lista civica del presidente uscente Filippo Penati, sconfitto al ballottaggio.
Italo Bocchino inchioda Elly Schlein: "Traditrice del Pd e della sua famiglia"Il doppio tradimento di Elly Schlein. Non ci va giù leggero, Italo Bocchino: il direttore editoriale del Secolo d...
Dal 5 luglio 2012 all'agosto 2015 insieme a Gherardo Colombo è stata consigliere di amministrazione della Rai, nominata su indicazione di un gruppo di associazioni della società civile, con voti del Pd. Insomma, una scrittrice tutt'altro che lontana dalla politica come invece vuole far credere durante il programma condotto da Corrado Formigli.