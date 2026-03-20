PiazzaPulita, anche Formigli bacchetta Montanari: "Le è scappata la frizione"

E ancora: "Fratelli d'Italia ha detto: "'Ormai sono totalmente disperati e senza freni. Altro che professori: questi sono cattivi maestri', che è successo?". E Montanari risponde così: "Quando poi mi linciano in questo modo travisando ogni cosa. Io amo molto le scritte sui muri: ho postato in una storia senza alcun commento questa cosa autoironica". Subito ecco che interviene il conduttore: "Lei non la sogna una rissa con La Russa?". "Ma figuriamoci - tenta di giustificarsi lo storico dell'arte -. È lui che mi trascina in tribunale. Non ho mai picchiato nessuno". Poi la sparata delle sparate: "È una frase futurista, quasi allitterante. Ma non si può giocare, forse sono io che sono ingenuo".