PiazzaPulita, anche Formigli bacchetta Montanari: "Le è scappata la frizione"

Se anche Corrado Formigli arriva a bacchettare Tomaso Montanari... Accade durante la puntata di PiazzaPulita in onda giovedì 19 marzo su La7. Qui il conduttore torna sulla polemica che ha visto protagonista il rettore dell'Università per stranieri di Siena: ossia la pubblicazione, sui suoi profili social, di un murales con la scritta 'Sogno una rissa con La Russa'. "Forse è scappata la frizione anche a lei... Lo possiamo dire?" esordisce subito Formigli.
Tomaso Montanari appende "Libero" a testa in giù e farnetica su paura, manganelli e olio di ricinoTomaso Montanari ha risposto all'articolo pubblicato ieri, mercoledì 18 marzo, su Liberoquotidiano.it. Artico...
E ancora: "Fratelli d'Italia ha detto: "'Ormai sono totalmente disperati e senza freni. Altro che professori: questi sono cattivi maestri', che è successo?". E Montanari risponde così: "Quando poi mi linciano in questo modo travisando ogni cosa. Io amo molto le scritte sui muri: ho postato in una storia senza alcun commento questa cosa autoironica". Subito ecco che interviene il conduttore: "Lei non la sogna una rissa con La Russa?". "Ma figuriamoci - tenta di giustificarsi lo storico dell'arte -. È lui che mi trascina in tribunale. Non ho mai picchiato nessuno". Poi la sparata delle sparate: "È una frase futurista, quasi allitterante. Ma non si può giocare, forse sono io che sono ingenuo".
Tomaso Montanari, un post vergognoso: vuole menarsi con Ignazio La Russa"Sogno una rissa con La Russa". Tomaso Montanari è in piena campagna elettorale per promuovere il "...
Eppure le parole tutt'altro che pacate rilanciate da Montanari hanno indignato e non poco FdI. Per la vicecapogruppo del partito al Senato, Antonella Zedda, "Montanari ha davvero superato il limite". Secondo il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler, "la pessima uscita" di Montanari "è assolutamente da stigmatizzare e condannare". Solidarietà, sempre da FdI, dal senatore Paolo Marcheschi, che parla di "clima d'odio che abbonda sui social e non solo e di cui davvero non si sente il bisogno". Mentre, per il deputato Luca Sbardella "è tempo di fermare questa spirale: servono responsabilità e rispetto, non provocazioni irresponsabili".