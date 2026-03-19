TgL7a, Meloni-Schlein: incrocio pericoloso in studio da Mentana

Giorgia Meloni ed Elly Schlein, entrambe ospiti di Enrico Mentana. A dare l'annuncio, lo stesso direttore del TgLa7 attraverso un post con tanto di foto di entrambe: "Si o no. Venerdì sera alle 21.30 nello studio del TgLa7 una dopo l'altra le leader delle due maggiori forze politiche". Come scritto su Instagram, l'ospitata verterà sul referendum giustizia del 22 e 23 marzo, per cui la premier si schiera a favore mentre la leader del Partito democratico contro. Subito dopo Mentana darà spazio a un altro botta e risposta, quello tra Antonio Di Pietro e Clemente Mastella.
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Un quasi duello a distanza, quello tra Meloni e Schlein, che ha un precedente: quello del 4 e 5 dicembre. Anche in quel caso la presenza della presidente del Consiglio e quella della dem era stata annunciata dal giornalista sui social. Un faccia a faccia - anche se a distanza - arrivato dopo che il confronto tra le due era saltato alla festa di Fratelli d’Italia, dove inizialmente era stato ipotizzato.
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Almeno prima che Schlein non disertasse l'evento... Questa volta però la dem si giocherà il tutto per tutto pur di convincere gli italiani a votare "no". Già mercoledì Schlein è andata a piazza del Popolo per la chiusura della campagna della "Società civile per il no". Risultato? Un flop.