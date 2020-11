Dpcm, Myrta Merlino attacca il governo a L'aria che tira: "Capienza ridotta sui mezzi pubblici. Ma chi controlla?"

03 novembre 2020 a

Non lesina critiche, da giorni, Myrta Merlino. Eccepisce, eccome, sulle mosse di Giuseppe Conte e del governo nella gestione del dramma-coronavirus. E lo fa anche nella puntata de L'aria che tira in onda su La7 martedì 3 ottobre. Nel mirino della conduttrice un punto dell'ultimo dpcm, dato per certo (uno dei pochi): la riduzione della capienza sui mezzi pubblici, che verrà abbassata dall'80 al 50 per cento. Bene, ma la Merlino si interroga: "Ma chi controlla che metro e bus siano al 50% della capienza? Oltretutto riducendo la capienza automaticamente aumenteranno le corse, giusto?". Peccato che a rispondere ci pensi lei stessa: "No perché sennò non si risolve granché, le persone prendono i mezzi per andare a lavorare non per andare a divertirsi...", conclude Myrta Merlino. E il governo, inesorabilmente, continua a non capirci nulla.

