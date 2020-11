L'Aria Che Tira, lite tra Dino Giarrusso e Myrta Merlino: "Mi interrompi ancora?", "Mi chiedono la linea". Occhio alla Santanchè

02 novembre 2020 a

Dino Giarrusso indispettito. A L'Aria Che Tira, il programma di La7, il grillino sta rispondendo a Daniela Santanchè quando Myrta Merlino è costretta a interromperlo: "Giarrusso, scusami, mi chiedono la linea da Torino, torno subito". Immediato il nervosismo: "M'interrompi come al solito?" chiede l'europarlamentare mentre la conduttrice cerca di spiegare: "Scusa un attimo, mi chiedono la linea da Torino, mi chiedono la linea gli infermieri, poi ti faccio concludere".

Niente, Giarrusso non vuole sentire ragioni: "Quando parlo io devi sempre andare da qualche parte. Come mai? Ma che senso ha?". La Merlino tira dritto e dà il collegamento al suo inviato. Una scena che la Santanchè si gode in diretta e che commenta con tanto di risata e mani alzate, abituata alle figuracce del pentastellato.

