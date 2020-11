Daniela Santanchè a L'aria che tira, clamorosa foto senza veli: cosa spunta alle sue spalle, la pitonessa come non si era mai vista

02 novembre 2020 a

a

a

Una conturbante Daniela Santanchè, senza veli e coperta solo da un cuscinone. E tutto in diretta, a L'aria che tira. Non, la senatrice di Fratelli d'Italia non è impazzita e Myrta Merlino non ha dovuto censurarla. Ma ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio piuttosto civettuolo. In collegamento con il talk mattutino di La7, la Pitonessa era sul divano del suo soggiorno e alle sue spalle facevano bella mostra di sé diverse foto incorniciate e molto "intime".



Primi piani intensi, foto delle vacanze dalle amatissime mete esotiche e poi lei, "la foto". Un nudo artistico in bianco e nero, con la Santanchè abbracciata a un cuscino per coprire le proprie curve. Si parla di coronavirus e dpcm, i temi sono serissimi, ma qualcuno a casa avrà perso la concentrazione.

La Moretti da Giletti, parla di crisi dalla sua "umile casetta". "Ma l'avete vista bene?", la insultano: disastro in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.