Enrico Mentana su Donald Trump: "Come il cavaliere nero di Gigi Proietti"

04 novembre 2020

Il verdetto sul voto negli Stati Uniti? Arriva da Paolo Sottocorna, il meteorologo che ha avuto il suo spazio nel corso della Maratona Mentana su La7. Dopo aver ultimato le previsioni, infatti, afferma: "La parola al presidente... all'ex presidente Donald Trump". Ed Enrico Mentana scatta: "Ma come ex presidente?". Già, la partita è ancora aperta. Anzi apertissima. E Mitraglietta, rivolgendosi a Sottocorona, riprende: "Non ha ancora fatto il suo tempo, come diresti tu. Stiamo parlando di uno che verosimilmente ora dice adesso ho vinto io. È come il cavaliere nero del povero Gigi Proietti: non mi dovete disturbare perché so di aver vinto io", conclude con un riferimento alla recente e dolorosa scomparsa di Proietti.

