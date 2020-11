Joe Biden, Edward Luttwak frena gli entusiasmi: "L'establishment dem sconfitto, anche se vincesse il raggio d'azione è limitato"

05 novembre 2020 a

L'esito delle presidenziali americane è ancora incerto, ma per ora vede un vantaggio del democratico Joe Biden. A frenare però l'entusiasmo ci pensa Edward Luttwak: "Non si sa ancora se ha vinto Biden o Donald Trump. Ma di sicuro si sa chi ha perso: ed è tutto l'establishment che va dal New York Times al Washington Post alla Silicon Valley". Insomma, per il politologo americano tutta la base dem.

Per Luttwak "i democratici hanno perso seggi alla Camera e il Senato è rimasto repubblicano. In questo contesto anche se Biden vincesse avrebbe un raggio d'azione molto limitato. Il Green new deal e l'intero programma socialdemocratico sono stati definitivamente buttati fuori dalla finestra". Per il politologo, dunque, è sconfitto "il pensiero di chi ritiene che l'unica questione in America siano i neri di professione".

