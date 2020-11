Piazzapulita, rissa tra Bacco e Selvaggia Lucarelli. Formigli alza la voce: "Adesso mi ascolta, abbassategli il microfono"

06 novembre 2020 a

"Selvaggiona, devo parlare con una deficiente del genere?". Il professor Bacco, capofila dei cosiddetti "negazionisti" del coronavirus, in collegamento con Piazzapulita insulta in diretta Selvaggia Lucarelli, che le ha dato di fatto dell'alcolizzato, prendendo spunto dal cognome.

E la Lucarelli, in diretta, gli risponde a tono: "Eviti di chiamarmi 'Selvaggiona', stia al suo posto!". Lo scontro è furente, e alla fine interviene Corrado Formigli: "Io stasera mi sarei aspettato che lei chiedesse scusa per certe sue uscite", e di fronte alle rimostranze del professore il padrone di casa alza la voce: "No adesso lei sta ad ascoltare me. Abbassategli l'audio per favore". Come suol dirsi, il confronto finisce male.

