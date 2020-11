Piazzapulita, Federico Rampini zittisce Corrado Formigli: "In tanti contro il razzismo scesi in piazza senza mascherina, ma nessuno ha detto niente"

06 novembre 2020 a

Federico Rampini riesce a zittire Corrado Formigli. Questo il pensiero che prevale su Twitter dove in tantissimi hanno condiviso l'uscita del corrispondente estero di Repubblica a Piazzapulita nella puntata di giovedì 5 ottobre. "Quando qui a giugno le piazze erano piene di giovani che manifestavano contro il razzismo, erano tutti incollati senza mascherina e nessuno ha detto niente", ha tuonato su La7 il giornalista. Tantissimi i commenti a sostegno: "Federico Rampini - scrive un utente - dice voi criticate i comizi di Trump che sono tutti senza mascherina e quando c'erano le manifestazioni per l'afroamericano Floyd ucciso dalla polizia che erano tutti senza mascherina invece vi andava bene? Formigli zitto non riesce a rispondere".

E ancora: "Mi sono perso uno dei migliori interventi del 2020. Il giornalista Rampini ( di sinistra ) smaschera la grande ipocrisia della sinistra nelle tv italiane e americane. Consegnato alla storia". Democratici colpiti e affondati.

