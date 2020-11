Alessandro Sallusti e il pensionato multato di 400 euro perché leggeva il giornale su una panchina: "Basta sceriffi stupidi"

08 novembre 2020 a

Un 81enne è stato multato per 400 euro a Treviglio, provincia di Bergamo, in zona rossa. La sua colpa? Essersi seduto su una panchina a 300 metri da casa sua a leggere il giornale mentre la fila in farmacia si accorciava. Una storia terribile che indigna anche Alessandro Sallusti. Nel suo editoriale, il direttore del Giornale, domanda: "è questo ciò che ci aspetta nelle prossime settimane, cioè essere vessati da un potere cinico e stupido?". "Se quella multa non verrà cancellata, cestinata e distrutta dal sindaco, dal prefetto o da chi per loro - sentenzia Sallusti -, vuole dire che non ha più senso parlare di rapporto di fiducia e di patti sociali per sconfiggere il virus". Di fronte a queste "iniziative legittime in punta di diritto, ma stupide in quanto a buon senso", conclude Sallusti, non resta che rivolgere un consiglio al premier Giuseppe Conte e ai sindaci; "Non è il momento di mettere in campo gli sceriffi stupidi, controllate i vostri uomini, prima che l'intera opinione pubblica vi si rivolti contro".

