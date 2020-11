Iva Zanicchi positiva al coronavirus, peggiorano le sue condizioni. Ricoverata in ospedale

09 novembre 2020 a

Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi, che aveva annunciato di essere positiva al coronavirus giorni fa. Dopo una prima permanenza a casa, la cantante è stata ricoverata nell'ospedale di Vimercate, in Brianza, perché soffre di una polmonite bilaterale, sopraggiunta in seguito al contagio. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute ci ha pensato la Zanicchi in persona, che ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare i suoi follower. La donna ha cercato di rassicurare tutti: "Io sono fiduciosa. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi". La cantante, infine, ha riservato qualche parola a medici e infermieri: "Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui con la tuta degli astronauti, giustamente, perché si devono proteggere dal virus".

