Matteo Salvini "senza mascherina", scatta la multa per il leader della Lega: 280 euro più spese di spedizione

Multato il Matteo Salvini «smascherinato». Il leader della Lega, infatti, ha dovuto pagare, insieme al segretario campano del partito Nicola Molteni, una sanzione per il mancato uso della mascherina in occasione di un comizio a Benevento lo scorso 25 agosto (nella foto). In quell'occasione, durante la campagna elettorale per le regionali, Salvini, Molteni e altri dirigenti locali del Carroccio incontrarono dei simpatizzanti del partito senza indossare la mascherina. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella annunciò una multa per il mancato uso del dispositivo di protezione in presenza di assembramento. E ora, a quanto si apprende, la sanzione è arrivata con conseguente pagamento: 280 euro più le spese di spedizione postale.

