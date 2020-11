Otto e mezzo, botta e risposta tra Lilli Gruber e Alessandro Sallusti: "Solinas deve dimettersi?", "Anche il governo"

12 novembre 2020 a

a

a

Ospite a Otto e Mezzo, il programma di La7, Alessandro Sallusti. Qui tra i temi principali c'è l'inchiesta sulla riapertura delle discoteche in Sardegna. "Le destre quest'estate si sono schierate a favore della loro riapertura, lei cosa ne pensa Sallusti?", è la domanda che provocatoriamente Lilli Gruber rivolge al direttore del Giornale. "Le destre? - chiede il diretto interessato - Non capisco cosa vuole dire, è un termine generico". Immediata la reazione della conduttrice che in difficoltà tenta di correggere il tiro: "Sì...".

"Cts alternativo? Ridicolo, poteva proporlo solo lui". Travaglio-Gruber, solito sfregio a Salvini: ridono di lui alle spalle

"L'opposizione - ha proseguito Sallusti dopo una risata - si è sempre detta a favore dei lavoratori, anche delle discoteche". "Ma di Christian Solinas cosa pensa? Si deve dimettere?" domanda ancora sulla vicenda che vede il governatore della Sardegna protagonista. "Solinas non ha ascoltato il Cts? Anche il governo spesso e volentieri non ha ascoltato gli scienziati, quindi...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.