L'aria che tira, Mara Carfagna spiana Mirella Serri: "Con questa pentola di fagioli..."

Mara Carfagna infastidita da Mirella Serri. Accade a L'Aria Che Tira, dove la segretaria di Noi Moderati tenta di parlare ma viene interrotta continuamente dalle reazioni della saggista. "Il governo ha tutto il diritto di portare avanti le sue riforme", spiega Carfagna nello studio di La7 durante la puntata in onda giovedì 19 marzo. E ancora: "La separazione delle carriere è stata più volte proposta anche dal centrosinistra". Il riferimento è al referendum sulla Giustizia, che vedrà gli italiani andare alle urne il 22 e 23 marzo. Eppure la deputata non riesce a terminare il discorso proprio a causa di Serri e perde la pazienza: "Difficile parlare con una pentola di fagioli come sottofondo".

"La riforma Vassalli del 1989 e la riforma costituzionale approvata poi dalla sinistra con il sostegno del centrodestra - aggiunge la parlamentare - hanno sostanzialmente cambiato le regole del gioco, prevedendo che nel processo ci fossero in campo due squadre e un arbitro, cioè il giudice terzo. Ma ciò nonostante l'ordinamento ha continuato a funzionare come prima, con l'arbitro a vestire la maglia di una delle due squadre. E allora la riforma mira a rendere il giudice davvero terzo e imparziale, separando non solo le funzioni dei magistrati, su cui è intervenuta già la riforma Cartabia, ma anche le carriere".