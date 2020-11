Coronavirus, Ferruccio Sansa perseguitato: "Infezione in atto, spero sia un errore"

n. c 14 novembre 2020 a

ll Covid-19 continua a perseguitare il consigliere Ferruccio Sansa, ex candidato di Pd e M5S alla presidenza della Regione Liguria. Durante la seduta del consiglio regionale di ieri pomeriggio, dedicata proprio all'emergenza coronavirus, il giornalista è stato avvertito dal proprio medico che il test sierologico al quale si era sottoposto aveva dato un esito «compatibile con un'infezione in atto».

Appena ricevuta la notizia, Sansa ha abbandonato il consiglio regionale. Per Sansa si è trattato di un'amara sorpresa, visto che a ottobre aveva già contratto il coronavirus insieme ad alcuni familiari. «Il 14 ottobre ero risultato positivo al tampone», ha ricordato il consigliere, «e il 24 ottobre ero risultato negativo. La mia speranza è che si tratti di un errore. Non ne posso più, è stata una bella mazzata, il Covid è una malattia molto stancante. Appena possibile farò il tampone». Al momento non è scattata alcuna procedura per gli altri colleghi presenti in assemblea.

