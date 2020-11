Giorgia Meloni contro Roberto Saviano: "Utilizza il video di un naufragio per attaccarmi. Schifoso, sciacallo, come dormi la notte?"

14 novembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni su tutte le furie con Roberto Saviano. L'autore di Gomorra ha attaccato Lega e Fratelli d'Italia ricorrendo alla peggiore delle armi: un video agghiacciante che ritrae il naufragio di una barca di migranti. "Oggi quello sciacallo di Roberto Saviano utilizza il video di questo naufragio per attaccare me e la destra - ha replicato la leader di FdI -. Un livello schifoso di propaganda politica, che non si ferma neppure davanti alla morte. Saviano sa benissimo che sono le persone come lui a incentivare le partenze su mezzi di fortuna pericolosissimi, a favorire il lavoro degli scafisti, che dicono ai disperati di stare tranquilli perché saranno salvati dalle navi ONG care a Saviano. Lo sa benissimo, ma evidentemente gli sta bene così: queste tragedie sono utilissime per il suo business e per la sua propaganda immigrazionista. Non so come persone così ciniche riescano a dormire la notte".

"Quello fa un libro, ma come si fa?". Saviano a valanga su Speranza. "Incompetente?", anche Floris è spiazzato | Video

Nel mirino della Meloni il commento dello scrittore al drammatico filmato: "Salvini e Meloni guardate e riguardate questo video: siete infami, siete sciacalli di professione. Fermate le vostre menzogne su chi parte, su chi arriva, su chi salva e su chi muore". Peccato però che Saviano sembra dimenticare che al governo ci sono Pd e Cinque Stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.