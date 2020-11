Coronavirus, Ilaria Capua in auto-lockdown da agosto: "Non posso permettermi di ammalarmi, anche come immagine"

14 novembre 2020 a

a

a

Qualche giorno fa Ilaria Capua ha reso delle dichiarazioni a Un giorno da pecora che sono passate parecchio in sordina, ma che in realtà sono molto interessanti. “Dal sette agosto sarò uscita di casa una ventina di volte, faccio solo una passeggiata per sgranchirmi le gambe”, ha rivelato la virologa ai microfoni di Radio Rai, aggiungendo poi la motivazione: “Non mi voglio ammalare, non me lo posso permettere, anche come immagine. Devo dimostrare che questo virus posso tenerlo a bada”. Missione non facile, soprattutto negli Stati Uniti dove l’epidemia è fuori controllo ormai da settimane: ieri c’è stato il record di contagi giornalieri, oltre 143mila, a fronte di quasi mille morti. Già durante l’ultima ospitata a DiMartedì la Capua aveva confessato a Giovanni Floris che “sono in lockdown da quando sono tornata dall’Italia. Non esco mai di casa”. Questo perché in un momento del genere ritiene che sia meglio fare un lockdown volontario (chi può, ovviamente): “Io non esco mai, lo facevo solo per andare a registrare e oggi nemmeno quello perché c’è l’uragano”. E poi c’è un discorso di immagine: almeno lei vorrebbe dimostrare che è possibile scansare questo maledetto virus.

"Ha fatto più lui di tanti altri", "Fa onore". Capua-Berlusconi, adulazione in tv: la virologa elogia il Cav e lui replica così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.