Otto e Mezzo, Andrea Scanzi su Giuseppe Zuccatelli: "Il governo ha toccato uno dei suoi punti più bassi"

"Uno dei punti più bassi di questo governo". Andrea Scanzi da non credere. A Otto e Mezzo, su La7 nella puntata di lunedì 16 novembre, la firma del Fatto sorprende tutti: "Giuseppe Zuccatelli non doveva essere nominato", spara a zero nel giorno delle dimissioni del commissario alla Sanità in Calabria. "C'era l'opportunità di un cambio di passo con Gino Strada, che invece non c'è stato". E ancora nel salotto di Lilli Gruber: "Strada viene da sempre preso di mira pover'uomo. Va bene che alla destra non piace, ma Giuseppe Conte e i suoi gli hanno dato il contentino".

A essere nominato nuovo commissario dopo gli scandali che hanno investito Zuccatelli e il suo predecessore Saverio Cotticelli, Eugenio Gaudio. Per mantenere comunque le promesse il governo ha deciso di cedere al fondatore di Emergency un ruolo nella squadra.

