Matteo Salvini su Rai 2 fa sbroccare il renziano Anzaldi: "Inammissibile, non è informazione". Tutto da godere

In Rai, al tempo di Giuseppe Conte e del governo giallorosso, ci sono molti programmi che assomigliano a una sorta di "gazzettino" del premier. Eppure, l'attentissimo Michele Anzaldi, esponente di spicco di Italia Viva, spende gran parte delle sue energie se il bersaglio grosso è Matteo Salvini (anche se, in passato, per onor del vero attaccò anche il Tg1 ultra-grillino). Il punto è che il leader della Lega era ospite al programma Ore 14, in onda su Rai 2. Una lunga intervista che ha fatto sbroccare Anzaldi, il quale ha rilanciato su Twitter un frame della trasmissione condito dal seguente commento: "A Rai 2 quasi un'ora di monologo senza contraddittorio per Salvini a Ore 14. E' ammissibile un'informazione del genere? La nuova Agcom appena insediata dica chiaramente se si può andare avanti così. Tv senza contraddittorio è propaganda, altro che servizio pubblico", conclude Anzaldi. Vietato intervistare Salvini "senza contraddittorio". Anche se non vi è alcuna campagna elettorale all'orizzonte.

