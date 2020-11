Mauro Corona, scacco matto per Mediaset: con chi "tradisce" Bianca Berlinguer, un vero e proprio affronto

19 novembre 2020 a

Mauro Corona, dopo l'addio a Cartabianca di Bianca Berlinguer per volere del direttore di Rai 3 Franco Di Mare, è quasi un ospite fisso da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete Quattro. Anche nella puntata di ieri, 18 novembre, lo scrittore è stato interpellato per dire la sua sul coronavirus. "Inizialmente ho preso sottogamba la cosa, poi invece ho capito che era grave". E alla domanda della conduttrice su come prosegue la sua vita in piena pandemia, replica: "Vado nei boschi, dove non c'è nessuno, ho sempre la mascherina e un'altra copertura per il collo". Per Corona quest'estate gli italiani hanno sottovalutato il Covid: "Mai avremmo pensato che sarebbe tornato con questa forza". Nemmeno il governo e si è visto.

