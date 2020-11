Fabio Fazio e la crisi de L'Officina: brusco calo dei guadagni da "imprenditore"

19 novembre 2020 a

La crisi colpisce anche Fabio Fazio, che nelle vesti di imprenditore sta vedendo un brusco calo dei ricavi e degli utili. A riportarlo è il Tempo, secondo il quale qualche settimana fa si è svolta l'assemblea degli azionisti de L'Officina, società di cui il conduttore detiene il 50%, mentre la parte restante appartiene al colosso media francese Banijay. L'Officina è nata nel 2017 ed è la società che produce le trasmissioni condotte da Fazio sulla Rai, Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa. Stando al quotidiano, i ricavi della società nel 2019 sono stati di 10 milioni di euro rispetto agli oltre 11 milioni del bilancio precedente. Il presidente de L'Officina, Marco Bassetti, in sede d'assemblea ha proposto di non remunerare gli azionisti con un dividendo, ma di destinare a riserva l'intero utile di 459mila euro, anche questo in calo rispetto al 2018 (572mila euro). Sono diminuiti invece i debiti, che sono passati da 6 milioni a 3,9.

