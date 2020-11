Alfredo Pigna scompare a 94 anni: giornalista Rai, storico volto della Domenica Sportiva e telecronista delle imprese di Alberto Tomba

19 novembre 2020 a

a

a

Alfredo Pigna è morto all’età di 94 anni. Il celebre giornalista sportivo era un volto noto nel mondo Rai tra gli anni Settanta e Novanta. Per vent'anni ha lavorato prima a Milano Sera e al Corriere della Sera, quindi al Corriere dell’informazione. Fu anche vice direttore della Domenica del Corriere. Successivamente vinse il concorso in Rai e diventò presto il conduttore della Domenica Sportiva. In tanti ricordano la sua voce nelle telecronache dello sci, in imprese come la valanga azzurra o le prime vittorie di Alberto Tomba.

Da Napoli "Interrompo dal San Paolo", il libro omaggio a "Tutto il calcio minuto per minuto"

A dare la notizia è stato il suo ex collega e amico Franco Zuccalà, che tramite un post Facebook ha annunciato la morte. “Se n’è andato anche Alfredo Pigna, giornalista di razza che prima scrisse e poi fece tv". Pigna era nato a Napoli il 6 giugno 1926. Era laureato in Giurisprudenza e orfano di guerra. Sin da giovane lavorava come scaricatore di porto e autista durante l’occupazione di Napoli da parte delle truppe alleate. Fu anche sceneggiatore, condividendo una lunga amicizia con Dino Buzzati: i due collaborarono alla stesura de Il fischio al naso di Ugo Tognazzi tratto da un racconto dello stesso Buzzati. Pigna è stato anche autore di diversi libri tra i quali spiccano dei libri Il Romanzo delle Olimpiadi, I padroni della Domenica, I Re dei Ring e Monaco ‘74.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.