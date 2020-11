Domenico Arcuri, Enrico Mentana e il colpo basso al governo: "È l'unico commissario calabrese con prospettiva di mandato"

19 novembre 2020 a

“È l’unico commissario calabrese con una certa prospettiva di mandato”. Così al TgLa7 Enrico Mentana ha ironizzato su Domenico Arcuri facendo riferimento alle sue origini calabresi e ai tre commissari che si sono dimessi nel giro di 10 giorni per quanto concerne la gestione della sanità. Il trio Cotticelli-Zuccatelli-Guadio ha sconvolto l’opinione pubblica con una serie surreale di dichiarazioni che hanno messo in imbarazzo il governo e soprattutto il ministro Roberto Speranza, che ancora non è riuscito a sbrogliare una situazione sempre più tragicomica. Allora Mentana ha scherzato su Arcuri, che pure è controverso ma almeno è saldamente calato nel ruolo di commissario straordinario per l’emergenza. Sul piano vaccino illustrato in conferenza nella serata di giovedì 19 novembre Mentana ha però fatto un appunto ad Arcuri: “Forse dovrebbe essere il Parlamento a decidere se la vaccinazione deve essere obbligatoria oppure no. Noi propendiamo per l’obbligatorietà o comunque per una possibilità così ampia da garantire l’immunità di gregge, apparteniamo a classi di età che ricordano bene che la vaccinazione ci ha salvaguardato da altri mali molto seri”.

