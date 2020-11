PiazzaPulita, Corrado Formigli contro Solinas: "Non ci ha neppure risposto". Poi va in onda questo servizio: si chiede anche perché?

20 novembre 2020 a

Siamo a PiazzaPulita, dove Corrado Formigli sbraita contro Guido Solinas, presidente della Sardegna, finita nel mirino per la riapertura delle discoteche della scorsa estate. Discoteche che hanno riaperto un po' ovunque, eppure si parla solo della Costa Smeralda e del Billionaire. Finito nel mirino anche della magistratura, Solinas, con i blitz in regione. E Formigli, nel corso della puntata in onda su La7 giovedì 19 novembre, fa sapere al pubblico: "Abbiamo invitato il presidente della Regione Sardegna Solinas a partecipare e rispondere alla nostra inchiesta. Non solo non è voluto venire: non ci ha proprio risposto. Un presidente di Regione", rimarca, per enfatizzare la vicenda. Eppure, una domanda se la potrebbe dare da solo: poco dopo, a PiazzaPulita, viene trasmesso un servizio sui party in discoteca in Sardegna della scorsa estate, servizio ultra-colpevolista. Insomma, le ragioni che hanno spinto Solinas a non rispondere sono piuttosto chiare...

