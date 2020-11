Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, la frase rubata: "Solo un attimo di debolezza", la verità su Conte

22 novembre 2020 a

Dopo la telefonata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, arriva l'abbraccio riparatore di Osho. In prima pagina sul Tempo va in scena la "tregua" tra i leader di Forza Italia e Lega, divisi negli ultimi giorni dalle vicende romane (l'avvicinamento di Forza Italia al governo) calabresi (l'esultanza del Capitano per l'arresto del presidente forzista del consiglio regionale) e dallo shopping parlamentare (con Laura Ravetto e gli altri saliti sul Carroccio).

Salvini e Berlusconi, la telefonata a sorpresa: l'indiscrezione dopo 24 ore di gelo

Nella foto satirica di Osho, Matteo e Silvio si abbracciano. "Tra te e Conte 'n c'è stato niente vè?", "Solo 'n attimo de debolezza". E il centrodestra si ricompatta. "Forse", suggerisce il quotidiano diretto da Franco Bechis.

