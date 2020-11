Otto e Mezzo, polemica su Giuseppe Conte senza mascherina ma con tosse e raffreddore: "Non promette nulla di buono"

24 novembre 2020 a

Non è passata inosservata la tosse e il raffreddore di Giuseppe Conte durante la sua ospitata a Otto e Mezzo su La7. Qui il premier, in piena pandemia da coronavirus, si è presentato in uno stato di salute alquanto precario e, nonostante questo, senza mascherina. Un dettaglio che ha mandato su tutte le furie gli utenti del web e i telespettatori del programma di Lilli Gruber. "Fossi la Gruber farei mettere la mascherina a Conte", esordisce qualcuno su Twitter, mentre un altro internauta si chiede: "Conte ha fatto il tampone prima di entrare in trasmissione? C'è una Gruber terrorizzata dalla sua tosse".

E ancora: "Non ha detto nulla di particolare, ma con la tosse e l'aria provata, Conte senza mascherina non promette nulla di buono". D'altronde se non dà il giusto esempio lui, chi altro deve farlo?

