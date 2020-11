Diego Maradona, l'agghiacciante coincidenza: la foto della figlia Giannina nelle ore in cui il padre moriva

26 novembre 2020 a

Gli inquietanti scherzi della vita. Giannina Maradona, figlia di Diego, su Instagram nelle ore in cui il papà moriva pubblicava la foto di un murales del Pibe de Oro: "Ritrovarmelo in mezzo alla strada". Frase commovente, che nasconde un mondo: tra padre e figlia c'erano attriti enormi, come l'amore reciproco. Maradona, spesso non padrone di sé, sui social l'aveva recentemente accusato di essere interessata solo all'eredità, "ma tanto non avrai un centesimo". Eppure, Diego si era trasferito a Buenos Aires dopo l'operazione al cervello per un edema di inizio novembre proprio per essere più vicino alla ex moglie Claudia Villafane e alle sue due figlie, Giannina e Darma.





Il 30 ottobre Maradona aveva compiuto 60 anni e Giannina aveva deciso di celebrarlo con una commovente dedica, sempre su Instagram. Una foto di lei neonata nella culla, con accanto Diego: "Il mio grande confidente, il miglior complice, colui che ammiro, ieri, oggi e sempre. Che mi ha insegnato a perdonare e a perdonarmi. A perdermi per tornare a incontrarmi per cominciare di nuovo. Buon sessantesimo compleanno all'uragano che nonostante i miei 31 anni continua a chiamarmi ponpon. Ti amo per sempre".

