Fabrizio Corona, il giudice: "Rispetto delle regole". Rischiano Massimo Giletti e Non è l'Arena

Non tornerà in prigione, Fabrizio Corona. Almeno non per il momento. L'udienza in Tribunale che avrebbe dovuto decidere il suo destino è stata aggiornata al 17 febbraio "per acquisire alcune relazioni mediche e dell'Ufficio esecuzione penale esterna che mancavano", spiega il Mattino di Napoli. A inizio dicembre 2019 era scattato il "differimento pena" concesso per la sua "patologia psichiatrica". Da allora l'ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere di San Vittore per trasferirsi prima a un istituto di cura vicino a Monza e poi a casa a Milano. Di fatto, il "differimento pena" è prorogato fino al prossimo febbraio, ma non confermato. Servirà, ha spiegato il giudice, che Corona si attenga "al rigoroso rispetto delle regole".

"Mi dissocio totalmente". Caso Genovese, Corona spara e Giletti lo ferma: accusa a Cracco, roba da querela

Nel mirino ci sono anche le sue recenti apparizioni in tv le ultime da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. Tra tutte, quella di domenica scorsa in cui, a proposito del caso di Alberto Genovese, imprenditore accusato di violenza sessuale su una 18enne nel suo attico milanese, aveva tirato in ballo anche Carlo Cracco. Lo chef aveva partecipato a un evento organizzato da Genovese per allestire il catering, ma non era la festa in cui sarebbe avvenuta la violenza.

