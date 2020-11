Belen Rodriguez ammazza anche il coronavirus. Soldi, un colpo clamoroso: quanto si porta a casa in un anno

26 novembre 2020 a

Un anno d'oro per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha un motivo in più, oltre al nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, per essere contenta. E si tratta dei suoi business. Come riporta Il Tempo, il terzo bilancio della Icona Production, di cui la Rodriguez ha il 50%, ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro, raddoppiati dai 530mila euro dell'esercizio precedente, e un utile in crescita da 53mila a 76mila euro. La società si occupa di servizi "di agenzia di modelli/e, attori e attrici" e "di acquisizione e cessione a terzi di diritti di sfruttamento di nomi e immagini di personaggi appartenenti al mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo". Soddisfazioni arrivano anche da un'altra società, The Family Factory, di cui la showgirl possiede l'80% (il restante 20% è della sorella Cecilia Rodriguez). La società, il cui bilancio mostra ricavi per 1,1 milioni, ha venduto lo scorso anno il 49% di Cotril Salons, ambizioso progetto di costruzione di una catena di saloni di hairstyling in affiliazione e franchising. Secondo quanto riporta Il Tempo, a comprare sborsando 528mila euro è stata la Cotril di Marco Artesani, affermato imprenditore della cosmesi tricologica e di cui Belen è stata testimonial, che guida un gruppo con ricavi per oltre 19 milioni.

