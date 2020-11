Tu si que vales, Sabrina Ferilli e la battutaccia su Belen Rodriguez: "Pensa che rabbia porta dentro". Cala il gelo

22 novembre 2020 a

La battutaccia di Sabrina Ferilli a Tu si que vales, ed è il gelo con Belen Rodriguez. Presentatrice e giudici del talent di Canale 5 si cimentano nel lancio dei coltelli, di fronte niente di meno che il cinque volte campione della specialità, che si è esibito in studio. Tocca quindi a Sabrina, Belen, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi (con Gerry Scotti, convalescente dopo la brutta avventura del coronavirus, che guarda e commenta da casa). A stupire tutti è proprio la Rodriguez, che sfodera subito un lancio perfetto. Tutti allibiti, e la Ferilli commenta sarcastica: "Pensa che rabbia porta dentro Belen, al volo ha tirato". Riferimento a Stefano De Martino? Sabrina non l'ha citato, ma tutti i presenti, in studio e a casa, l'hanno pensato. Al secondo tentativo, però, Belen fa cilecca. Capita anche alle migliori (o alle più arrabbiate).

