Tu si que vales, Teo Mammucari contro Rudy Zerbi: "Non rompere il ca***". Gelo dopo il maestro cubano

Vivace confronto tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari, due che a Tu si que vales (il talent condotto da Belen Rodriguez su Canale 5) non se le mandano mai a dire. E spesso i siparietti comici si trasformano in duelli rusticani. Sul palco si esibisce per la terza volta il maestro di ballo, in compagnia del suo maestro cubano. I giudici, da Sabrina Ferilli a Maria De Filippi, sembrano un po' scettici. Soprattutto Rudy Zerbi nicchia, e a quel punto Mammucari lo scuote: "Dì di sì e non rompere il c***o". Alla fine, la scelta "suicida" del concorrente di cedere la ribalta al suo maestro ha però conquistato tutti. Saranno state le "minacce" del simpatico Teo?

