Laura Pausini, retromarcia su Maradona: "Parole travisate, una persona così va sempre ricordata"

Laura Pausini è stata protagonista di una bufera social. Tutto è partito da un commento che la cantante ha scritto dopo la scomparsa di Diego Maradona, capitata proprio nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Questo il contenuto: "In Italia fa più notizia la morte di un uomo poco apprezzabile che la violenza sulle donne". Il suo commento è diventato virale in poco tempo ed è scoppiata la polemica. L'artista però ha preso di nuovo la parola e - sui social - ha spiegato che il suo pensiero è stato travisato. "Le parole che leggo non sono quelle che ho scritto. Una persona scomparsa così importante va sempre ricordata, ma io ho parlato dello spazio che viene riservato a questo argomento rispetto a quello purtroppo sempre minoritario legato alla violenza sulle donne", ha puntualizzato. Secondo la cantante, si tratta di un tema troppo importante, che non deve passare in secondo piano. "Questo è il mio pensiero. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma non inventando attorno a questo frasi non vere".

