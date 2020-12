Diego Armando Maradona, l'ex moglie: "Un letto e il bagno chimico, viveva in stato di abbandono"

01 dicembre 2020 a

Rimane un mistero la morte di Diego Armando Maradona, mentre proseguono le accuse di ogni tipo. Dopo le rivelazioni dell'avvocato Rodolfo Baqué sulla caduta del campione una settimana prima di morire, ecco che a puntare il dito contro chi doveva curare il Pibe de oro ci pensa anche Mario Baudry, legale e fidanzato della sua ex compagna Veronica Ojeda. Secondo Baudry il calciatore "non è stato assistito bene", e "la sua morte a nostro avviso era evitabile".

Poi Baudry scende nei dettagli rivelando l'impensabile: "Non aveva nemmeno un ambiente privato per andare al gabinetto, non meritava un trattamento del genere". Ma non è finita qui, perché stando al racconto dell'avvocato la casa di Maradona era piccola: "La sua abitazione era molto semplice, senza bagno. C’era un letto e un wc chimico Se fosse stato in un ospedale o in una clinica - ha concluso - si sarebbe salvato".

