Selvaggia Lucarelli, la fatwa contro Matteo Bassetti: "Basta, non intervistatelo più". Perché vuole tappargli la bocca, sconcertante

Vietato intervistare Matteo Bassetti. La fatwa è di Selvaggia Lucarelli, che contro il virologo aveva già scritto un livoroso articolo sul Fatto Quotidiano. Già, il medico genovese ha delle idee non esattamente in linea con quelle della Lucarelli e questo, a Selvaggia, proprio non va giù. Ultimo capitolo della crociata contro il virologo, un cinguettio in cui la giornalista riprende un titolo del Corriere della Sera, dedicato a un ragionamento di Bassetti, va da sé, molto più articolato. Ragionamento che ha esposto a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7. Dunque, il titolo: "Bassetti: Il tampone prima di vedere i parenti a Natale? Lo sconsiglio, fuorviante". E questo perché, in caso di negatività, ci si potrebbe lasciar andare a comportamenti inadeguati e rischiare il contagio (il tampone non rileva il Covid in fase di incubazione). Ma niente, alla Lucarelli tutto ciò non va bene: "Le interviste a Bassetti? Le sconsiglio, fuorivianti. Basta, veramente. Basta". Ma basta cosa?

