Ballando con le stelle, la ferocia di Selvaggia Isoardi contro il partner della Isoardi: "Uno sf***", un'altra rissa

23 novembre 2020 a

a

a

“Due giorni dopo la finale, svegliarsi la mattina e tornare su questa cosa, con livore, con battutine, con ‘sciacquatevi la bocca’ secondo me è un po’ da sfig***”. Selvaggia Lucarelli è entrata a gamba tesa su Raimondo Todaro, che è finito al centro delle polemiche per un battibecco piuttosto acceso con Paolo Conticini. Segno che a Ballando con le stelle la competizione durante la finalissima era molto sentita: Elisa Isoardi e il suo maestro ci tenevano tanto a vincere, ma si sono dovuti accontentare del quarto posto. Tutto è iniziato quando a Domenica In Conticini ha dichiarato che è andato avanti nel programma “senza nessuna storia d’amore, nessuno scoop e niente di niente”. Una chiara frecciatina per Isoardi e Todaro, con quest’ultimo che ha risposto in maniera scomposta invitando tutti a “sciacquarsi la bocca”. Allora la Lucarelli è intervenuta dando dello “sfigato” a Raimondo, che in un video sui social ha replicato nuovamente: “Selvaggia, ho rosicato sì perché sapevo di non avere il piede in buone condizioni, quindi ero già nervoso di mio. La partita tendenzialmente se si inizia 0-0 con l’arbitro neutrale, se uno perde, vai a stringere la mano e fai i complimenti all’avversario. Se invece ti rendi conto di altro…”. Insomma la polemica post-Ballando è destinata ad andare avanti ancora per un po’.

"È venuto fuori qualcosa di brutto". Vergogna contro la Mussolini, lo sfogo (e la rivelazione) di Alberto Matano: un caso in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.